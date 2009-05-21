Бютовцы требуют арестовать еще одного замглавы СБУ

15:47, 21 мая 2009
Политика
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И опять за то же самое...

Группа народных депутатов от БЮТ обратилась к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой арестовать заместителя председателя СБУ Анатолия ПАВЛЕНКО за организацию незаконного прослушивания и наблюдения за народными депутатами и политиками.

Андрий ПОРТНОВ
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

А.ПОРТНОВ отметил, что на основании долговременной переписки группы народных депутатов с Генеральной прокуратурой, СБУ и судебными органами «стало понятно, что организатором незаконного прослушивания и внешнего наблюдения за народными депутатами, государственными деятелями и политиками стал заместитель председателя СБУ, начальник Главного контрразведывательного управления А.ПАВЛЕНКО».

Народный депутат утверждает, что эта информация получена от одного из судебных органов.

«Фабулой для фальсификации оперативно-розыскных дел, что стало основанием для прослушивания, является подозрение политиков в измене Родине. Поэтому группа народных депутатов обратилась в Генпрокуратуру с просьбой в короткие сроки расследовать эти факты и принять меры по задержанию и аресту второго после Тиберия ДУРДИНЦА соучастника организованной преступной группировки Анатолия ПАВЛЕНКО», - сказал А.ПОРТНОВ.

 

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