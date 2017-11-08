В ВР предлагают разорвать дипотношения с РФ в трехмесячный срок после вступления в силу закона по Донбассу

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник предлагает инициировать разрыв дипломатических отношений с Россией в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Говоря о вопросе разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, он высказал мнение, что соответствующую норму в Заключительных положениях законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) необходимо сформировать таким образом, что правительство Украина в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должно инициировать «разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, установленные в соответствии с Протоколом «Об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией».

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Как сообщал УНИАН, сегодня Винник заявил, что будет предлагать выписать в заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.

Он также отметил, что будет предлагать Министерству иностранных дел Украины провести консультации с западными партнерами о том, чтобы посольство какой-то третьей страны могло стать посредником в части коммуникации и представления интересов Украины, ее граждан, находящихся в РФ.

Кроме того, депутат сообщил, что в вышеупомянутом законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 как дату начала агрессии России против Украины.

По его словам, накануне состоялось заседание рабочей группы, на которое были приглашены, в частности, заместитель министра юстиции Сергей Петухов, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, а также ряд экспертов.

«Мы обсуждали базовые модальности, которые надо в этом законе изменить с целью, чтобы он стал действительно эффективным инструментом для украинской дипломатии и юриспруденции в вопросах защиты прав граждан и интересов государства Украина в связи с российской агрессией против нашего государства, а также в вопросах, связанных с проведением мероприятий по восстановлению государственного суверенитета», - сказал Винник.