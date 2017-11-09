Разрыв дипотношений с РФ должен регулироваться отдельным законом – представитель президента в ВР

Разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией не является вопросом законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она отметила, что во время встречи депутатов с президентом Украины Петром Порошенко вчера, 8 ноября, обсуждался и этот вопрос.

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"Вопрос разрыва дипломатических отношений стоит отделить от вопроса стратегии президента по реинтеграции Донбасса. Президент, как главнокомандующий страны, предложил свою стратегию по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса. Относительно вопроса разрыва дипломатических отношений, то они могут регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой, для того, чтобы попиариться на этом вопросе», - заявила Луценко.

По ее словам, это должен быть отдельный закон, и депутаты, которые внесли эту поправку, должны были бы предложить его.

«Это должна быть прописанная процедура, как должны действовать те или иные органы, если мы закрываем границу. Все вопросы, которые могут при таком раскладе возникать, должны быть прописаны. Еще раз подчеркиваю, что это не вопрос закона о реинтеграции Донбасса. Это не относится к той стратегии, которая предложена президентом Украины", - отметила Луценко.

Как говорится в сообщении пресс-службы БПП, по словам Луценко, Министерство иностранных дел уже неоднократно подавало свое видение разрыва дипломатических отношений с РФ. "Если еще народные депутаты предложат свое видение данного вопроса, то может будет создана соответствующая рабочая группа", - добавила она.