Кабмин поручил НАПК усовершенствовать Реестр электронных деклараций

Кабинет министров Украины поручил Национальному агентству по предотвращению коррупции усовершенствовать Единый реестр электронных деклараций о доходах. Соответствующее распоряжение от 8 ноября 2017 года № 787-р опубликовано на правительственном портале.

В частности, документом утвержден план мероприятий по внедрению системы проведения логического и арифметического контроля деклараций и модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления".

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Среди прочего, согласно плану, НАПК необходимо "согласовать техническое задание на доработку за счет средств международной технической помощи и расширения функциональных возможностей системы проведения логического и арифметического контроля деклараций, усовершенствовать систему в соответствии с техническим заданием".

Документ принят для обеспечения проведения логического и арифметического контроля деклараций, модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления".

Также документ разрешит проведение аудита работы Реестра, принятие мер для автоматизированного обмена данными с другими государственными реестрами и информационными базами данных и т.п.

Ранее стало известно, что НАПК не выявило в e-декларациях должностных лиц признаков незаконного обогащения.