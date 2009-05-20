Зарегистрирован проект постановления об освобождении Еханурова

Народный депутат Игорь РЫБАКОВ подал в Верховную Раду проект постановления об освобождении Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, сегодня же это постановление было зарегистрировано в парламенте.

В связи с этим И.РЫБАКОВ заявил, что по результатам тщательного изучения деятельности Ю.ЕХАНУРОВА в должности министра обороны, им установлены многочисленные случаи нарушений действующего законодательства.

Депутат утверждает, что речь идет о “незаконных операциях со специальной техникой, что была задействована в ликвидации объектов хранения ядерного оружия; незаконном создании Военно-медицинского управления Министерства обороны Украины и попытке создать Главное военно-медицинское управление ВСУ; незаконном предоставлении функций совещательным структурам в системе управления Министерства обороны; нарушениях при формировании генеральского состава руководителей Минобороны, в частности, в вопросе назначения генерал-майора медицинской службы Петра МЕЛЬНИКА”.

«Эти факты и стали основным доказательством того, что Министерство обороны является коррумпированным органом. ЕХАНУРОВ и его заместители немедленно должны подать в отставку”, - заявил И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

После этого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО попросила Верховную Раду и МВД создать специальную группу по расследованию фактов коррупции в Минобороны и заявила о намерении обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

В свою очередь, глава государства заявил, что не видит оснований для отставки Ю.ЕХАНУРОВА, и назвал обвинения в коррупции в адрес министра политическими манипуляциями.