Третьяков: доверие между партнерами в коалиции опять подорвано

Заместитель председателя фракции НУНС в парламенте Александр Третьяков заявляет о существенных трудностях внутри коалиции, возникших в переговорах по принципиальным вопросам, сообщает пресс-служба депутата.

По словам Третьякова, «последние действия отдельных представителей БЮТ и членов Кабинета министров несут серьезную угрозу существованию коалиции. Все это наводит на мысли о команде, спущенной «сверху». Доверие между партнерами опять подорвано».

Речь идет в первую очередь о неопределившейся позиции премьер-министра, подчеркнул Третьяков.

При этом заместитель председателя фракции НУНС отметил, что «Юлия Владимировна опять отказывается от ведения диалога. Но ведь коалиционное правительство потому и коалиционное, что должно прислушиваться к мнению всех участников процесса, а не присылать разнарядки», - подчеркнул депутат.

«Со своей стороны депутаты из фракции НУНС сделают соответствующие выводы, - подчеркнул депутат. - Если в ближайшие дни в переговорах не будет достигнут компромисс, я буду призывать коллег по фракции прекратить любые переговорные процессы».