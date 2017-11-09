Глава МИД Британии призвал не сдаваться в вопросе Крыма и продолжать давление на РФ

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон призвал не сдаваться в вопросе оккупированного Крыма и продолжать давление на Российскую Федерацию.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

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Джонсон призвал не поощрять Россию слишком рано и продолжать давление на нее.

"Проблема Украины чрезвычайно сложная, но мы не можем сдаться относительно того, что они сделали в Крыму. Это была суверенная территория европейского государства, которая была захвачена Россией, и мы должны защищать наши принципы. И я знаю, что люди здесь в Вашингтоне, в Америке, тоже верят в это. Поэтому мы должны сохранять давление на Россию за это, но в то же время мы имеем дело с целью достижения решения в Украине и прекращения этой войны, происходящей на Донбассе", - сказал Джонсон.