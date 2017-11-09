Порошенко не поддерживает идею разрыва дипотношений с РФ - нардеп (видео)

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

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"Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету. Она остается на рассмотрении комитета - будем определяться в дальнейшем с модальностями", - отметил Винник.

Ранее сообщалось, что в ВР предлагают разорвать дипотношения с РФ в трехмесячный срок после вступления в силу закона по Донбассу.