Только с разрешения СБУ: Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».

Читайте такжеПарубий подписал закон о выступлениях российских артистов в Украине только после разрешения СБУКак сообщает пресс-служба главы государства, документ №2165-VIII, принятый Верховной Радой 5 октября этого года, совершенствует правовой механизм защиты национальной безопасности Украины и является продолжением законодательных шагов по защите национального информационно-культурного пространства, в частности путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским влияниям.

Указанным нормативным актом вносятся изменения в ряд статей и разделов в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине», в частности в часть первую статьи 1, часть третью статьи 2, статью 3, статью 10. Раздел I дополняется статьей 31.

Законом устанавливается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и тому подобное.

В документе также определяются особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Так, указано, что организатор гастролей в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию нашего государства, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность. Служба в течение 10 дней со дня получения запроса рассматривает и дает ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При заключении договора с артистом организатор должен учитывать, что законные основания для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

За нарушение соответствующих статей закона организатор несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат. Порядок наложения штрафов утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере культуры и искусств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинет министров в течение двух месяцев со дня вступления в силу этого документа должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№6682).