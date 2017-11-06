"Вам дай волю, вы дальше в туалет пойдете!": "козак" Гаврилюк поскандалил с журналистами в Раде (видео)
Гаврилюк потребовал удалить запись, утверждая, что снимать нардепов в столовой Рады "запрещено законом".
Народный депутат Украины от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк снова повздорил с украинским блогером Василием Крутчаком, а также другими представителями СМИ из-за видеосъемки в столовой Рады. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Крутчак.
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"Вам дай волю, вы дальше в туалет пойдете!" — выразил возмущение народный депутат и потребовал удалить видео.
"В данном случае Михаил Гаврилюк решил, что запрещается законом, снимать, как едят депутаты!" - говорится в подписи к записи.
Как сообщал УНИАН, в мае депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.