"Вам дай волю, вы дальше в туалет пойдете!": "козак" Гаврилюк поскандалил с журналистами в Раде (видео)

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк снова повздорил с украинским блогером Василием Крутчаком, а также другими представителями СМИ из-за видеосъемки в столовой Рады. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Крутчак.

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"Вам дай волю, вы дальше в туалет пойдете!" — выразил возмущение народный депутат и потребовал удалить видео.

"В данном случае Михаил Гаврилюк решил, что запрещается законом, снимать, как едят депутаты!" - говорится в подписи к записи.

Как сообщал УНИАН, в мае депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.