Сытник подтвердил заключение сделки с фигурантом "дела рюкзаков" о закупке товаров для НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил, что возглавляемое им ведомство закупило спортивные костюмы и бронежилеты у фирмы, которую представлял харьковский предприниматель Владимир Литвин - фигурант по «делу о рюкзаках».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос народного депутата Вадима Кривохатько по поводу того, как НАБУ, зная об участии Литвина по «делу о рюкзаках», заключала с ним соглашения о поставках спортивных костюмов, рубашек и бронежилетов, директор Бюро отметил, что «действительно физическое лицо, предприниматель Литвин участвовал в закупке тех предметов, о чем вы сказали».

Читайте такжеСытник уверяет, что не предупреждал Авакова о задержании его сына

В то же время Сытник напомнил, что по «делу о рюкзаках» Литвин фигурирует лишь как представитель фирмы и работавший по доверенности. Директор НАБУ утверждает, что Литвиным были предложены товары по цене «даже ниже, чем рыночная, и юридических оснований отказать в этой закупки не было». При этом он подчеркнул, что «качество товара было проверено».

Сытник подчеркнул, что НАБУ готово предоставить все документы по этой закупке и заверяет, что все приобретенные товары были «надлежащего качества».

Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Литвина. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

1 ноября в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.