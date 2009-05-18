Гавриш думает, что Балогу «съели» коллеги по Секретариату

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ называет заявление об освобождении Виктора БАЛОГИ вызовом Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

С.ГАВРИШ заметил, что эта тема возникает не первый раз. По его словам, «к сожалению, это не совсем ответственный способ отношений с Президентом». «Это определенный вызов Президенту», - заявил С.ГАВРИШ.

По его мнению, глава Секретариата должен был бы решить этот вопрос без лишней шумихи и выяснения отношений.

Первый заместитель секретаря СНБО допускает, что причиной заявления об отставке В.БАЛОГИ могли стать многочисленные конфликты между ним и многими менеджерами Секретариата Президента. При этом С.ГАВРИШ заметил, что при своей должности В.БАЛОГА должен был бы такие конфликты максимально смягчать.

С.ГАВРИШ считает, что выходом из сложившейся ситуации может стать или сообщение о том, что заявление об освобождении признано недействительным, или же следует будет дождаться решения Президента относительно него.

С.ГАВРИШ добавил, что он лично заявления В.БАЛОГИ об отставке не видел.