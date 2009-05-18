У БЮТ опять проснулся интерес к акциям «Интера»

Фракция БЮТ будет требовать, чтобы завтра Верховная Рада рассмотрела вопрос о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными его собственностью – акциями телеканала «Интер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

По словам В.ПИЛИПЕНКО, согласно данным Генеральной прокуратуры, доверенность, на основании которой состоялся переход права собственности на акции телеканала «Интер», подписывал не И.Плужников. При этом В.ПИЛИПЕНКО опроверг информацию, которая распространялась в СМИ, о том, что Генеральная прокуратура якобы закрыла уголовное дело по этому вопросу.

В.ПИЛИПЕНКО отметил, что следователи Генеральной прокуратуры, которые занимаются расследованием этого дела, сообщили генпрокурору, что на них со стороны первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО оказывается давление для закрытия этого уголовного дела.

«Всем этим должна и будет заниматься следственная комиссия», - сказал депутат.

Он также отметил, что на сегодня практически все фракции парламента соглашаются с необходимостью создания этой комиссии и уже предложили в ее состав своих представителей.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, главный акционер и соучредитель телеканала «Интер» И.Плужников умер 22 июня 2005 года в Германии от острого инфекционного гепатита.

По официальной информации, И.Плужников владел 71% акций телеканала «Интер». Вскоре вдова И.Плужникова Светлана продала 61% компании нынешнему первому заместителю председателя Службы безопасности Украины В.ХОРОШКОВСКОМУ. Согласно расследованию некоторых СМИ, соглашение о продаже канала было заключено 19 апреля 2005 года, а активные действия по изменению собственности «Интера» совпали с внезапной болезнью и смертью И.Плужникова. Политики, в частности Владимир СИВКОВИЧ (Партия регионов), обращались в СБУ и Генпрокуратуру с требованием расследовать обстоятельства смерти И.Плужникова, связывая его смерть с якобы неудачным соглашением по продаже контрольного пакета акций «Интера».

4 апреля 2009 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что МВД будет просить Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по факту подделки документов на право собственности акций, переданных от И.Плужникова другим лицам.

Он напомнил, что еще 2005 году Государственный департамент борьбы с экономической преступностью МВД Украины возбудил уголовное дело, связанное с рядом операций с акциями некоторых украинских и иностранных компаний. Одной из этих операций был переход права собственности на телеканал «Интер» «от на тот момент еще живого господина Плужникова к другим новым владельцам». «Тогда же была заказана экспертиза, и эксперт установил, что нотариально заверенная копия доверенности от имени господина Плужникова в части его подписи и написания его фамилии является фальсифицированной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В начале апреля этого года народный депутат от БЮТ В.ПИЛИПЕНКО зарегистрировал в секретариате ВР проект постановления о создании ВСК для расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва И.Плужникова и завладения неизвестными его собственностью – акциями телеканала «Интер».