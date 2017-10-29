Война олигархов: СМИ рассказали о борьбе за наследство нардепа Еремеева и бизнес-махинации в стенах Рады (видео)

История о мире больших денег и как миллиардные состояния становятся на пути дружбы, чести и совести. Впервые Татьяна Еремеева – жена покойного депутата-олигарха Игоря Еремеева решилась рассказать свою историю трагедии. Исповедь Татьяны Еремеевой о жизни, деньгах и смерти в сюжете «Украинских сенсаций».

От пошива кожаных курточек на школьном дворе до крупного финансового промышленного монстра. Как знакомятся, чем живут и на что готовы пойти некогда верные друзья ради денег. Чем сегодня живет семья погибшего депутата Еремеева и чем зарабатывает в Украине.

Игорь Еремеев – один из самых богатых бизнесменов в Украине, народный депутат трех созывов и основатель депутатской группы «Воля народа», а также основатель самой известной АЗС в Украине WOG, состояние которого эксперты оценивают в 60 млн долл. Именно Еремеев, как настоящий бизнесмен, в один миг решил сделать из жены врача Татьяны настоящую бизнесвумен.

В отличие от привычных жен олигархов, Татьяна всю жизнь убегала от публичности и пафоса, и не покладая рук работала обычным врачом-ординатором в офтальмологическом отделении областной больницы.

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Клятву Гиппократа она выполняет и сегодня, но уже в собственной клинике.

«На сегодня у нас 6 клиник в Польше и одна в Украине, которую я и возглавляю», - рассказала вдова Еремеева.

В августе 2015 года Игорь Еремеев погиб за любимым делом – нардеп вблизи родного села упал с коня. От удара о землю он получил черепно-мозговую травму. Похоронили Игоря Еремеева в родном селе, а вместе с ним «похоронили» и верных друзей, с которыми бок о бок шел нардеп.

Еремеев был совладельцем группы компаний «Континиум», среди 224 компаний которой одна - наиболее известная всем сеть АЗС WOG. Товарооборот «Континиума» на сегодня составляет более 3 млрд долл Главные бизнеснаправления: нефтебизнес, молочный бизнес, недвижимость и проч. Совокупная стоимость «Континиума» – около 250 млн долл.

Вместе с Еремеевым этой компанией владели Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Деминский – каждый имел по 25 % акций. Партнеры были друзьями, политиками и богатыми предпринимателями. Успех компании заставил бывших друзей и партнеров, несмотря на смерть Еремеева, забрать его долю в «Континиуме» и пойти на подлые шаги и махинации ради свое цели.

«Мы стали заложниками ситуации, когда Гражданский кодекс, а именно раздел наследования, на свое усмотрение решили интерпретировать партнеры Еремеева – Сергей Лагур и Степан Ивахив.

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Хотя по законодательству после смерти весь капитал, что имел человек переходит к первой линии наследников – жены, детей или матери, в случае Еремеева бывшие друзья и партнеры решают забрать все деньги бывшего нардепа себе - а это около 63 млн долл.

Единственным активом, который не был интересен бывшим партнерам Еремеева, и который они оставили семье нардепа, стала конюшня. Попечения конюшней стало еще одним испытание для семьи Еремеевых.

После себя Игорь Еремеев оставил двух детей – Романа 22 года и Софию 10 лет.

Сможет ли вдова с двумя детьми получить деньги погибшего мужа? Тайны бизнес-империи WOG и наследие ее погибшего владельца Игоря Еремеева. Как народные избранники защищают свой бизнес, проталкивая нужные законы и все ради того, чтобы вдова Еремеева не получила многомиллионное наследство.

Оказывается, деньги не только могут поссорить друзей, а и толкнуть их на преступление.