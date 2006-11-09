Ющенко рассказал о вещах, которые не делают чести Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство формировать в Украине политическую стабильность и предостерегает от поспешных кадровых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я хочу подчеркнуть, что формирование политической стабильности - это не только функция Президента. Очевидно, еще не до конца хватает понимания того, что политическая стабильность есть фактор развития, а политическая нестабильность будет мешать прогрессу», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это будет отражаться и на экономическом положении страны, и на уровне жизни населения.

В.ЮЩЕНКО подверг критике намерения Верховной Рады и правительства осуществить ряд кадровых перестановок. «Тот парад решений, которые приняты в последнее время в парламенте, в том числе и о заслушивании отчетов определенных министров, это не добавляет авторитета. Это формирует непрогнозируемость и нестабильность», - сказал Президент.

«Я понимаю, что сложности, возникающие сегодня в работе правительства, связаны, в том числе, с конституционной реформой, которая существенно перераспределила полномочия Президента, парламента и правительства, и в этой плоскости нужно сформировать много принципов, нормативов, и эти отношения нужно уровнять», - отметил Президент. В.ЮЩЕНКО заметил, что ему не нравится “переписка”, которая сегодня существует между Секретариатом Президента и правительством. «Это не делает чести и премьер-министру, если аппарат допускает такой стиль отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что этот «стиль исходит не от Президента».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет делать все, чтобы украинское общество поняло, что существует порядок в отношениях между ветвями власти, чтобы полномочия всех ветвей власти были четко определены. «Убежден, что правительство будет уделять больше внимания политической консолидации общества», - отметил Президент.