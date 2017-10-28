Мосийчук пожаловался на донимающую сильную боль

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который получил ранения в результате взрыва возле канала "Эспрессо", рассказал на своей странице в Facebook о своем состоянии здоровья.

В частности, политик пожаловался на сильную боль. К посту в соцсети Мосийчук добавил свое фото на больничной койке.

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"Ночь пережил с огромными болями в спине, руке и ноге. Больше всего донимает почти онемевшая нога, в которой сидит еще пять осколков. Спасибо всем кто меня поддерживает", - говорится в сообщении нардепа.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли и среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадавших, в их числе народный депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.