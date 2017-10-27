Чийгоз собирается вернуться в Крым, а Умеров подчеркивает, что никого не просил его вывозить и освобождать

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подчеркивает, что через некоторое время собирается вернуться домой, в Крым, а замглавы Меджлиса Ильми Умеров отмечает, что никого не просил его вывозить и освобождать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время пресс-конференции в аэропорту «Борисполь», отвечая на вопрос о том, собираются ли они возвращаться в Крым.

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Чийгоз подчеркнул: «Через некоторое время я просто поеду домой».

«Никто передо мной никаких условий не ставил, никто со мной не встречался и не разговаривал», - сказал он.

Чийгоз добавил, что за две недели до того, как их самолетом направили в Анкару (Турция), к нему приходили представители ФСБ и просили его, чтобы он написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что отказался это делать.

«После этого других контактов не было, и никто мне не ставил условия, что я буду допущен в Крым или не буду допущен, пустят меня или не пустят. И я домой поеду обязательно», - сказал Чийгоз.

В свою очередь, Умеров отметил, что вся борьба крымскотатарского народа в последние десятилетия заключалась в том, чтобы вопреки всему вернуться домой.

«У нас это уже генетически. Я их не просил меня вывозить и освобождать. И бегать от них я не собираюсь», - подчеркнул он.

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Умеров также отметил, что в 2014 году он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым встречались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Буквально за день до приезда туда Путина. Впоследствии, вернувшись в Киев, я встречался с президентом Порошенко. И когда я вернулся домой, через несколько дней меня арестовали. Сейчас ситуации повторяется: мы встречались с Эрдоганом, встретимся с Порошенко. И если это повторится — это их проблемы, не наши, - я имею в виду, российской стороны», - сказал Умеров.