Победу будем праздновать три дня

Правительство рекомендует руководителям предприятий, организаций, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными, перенести рабочий день с понедельника 8 мая на субботу 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, отмечать Первомай можно будет начинать 29 апреля (выходные : 29.04 -2.05), День Победы сможем праздновать три дня: 7-9 мая.