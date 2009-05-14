В БЮТ назвали еще одну вероятную дату президентских выборов

Народный депутат от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО убежден, что фракция Партии регионов не прибегнет к 30-дневному блокированию работы парламента, поскольку под угрозой будет принятие нового постановления о дате президентских выборов.

Такое мнение он высказал сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я убежден, что на будущей неделе, во вторник работа парламента будет окончательно разблокирована, поскольку нам нужно определиться с этим постановлением. Если не будет работать парламент, не будет выборов Президента», - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что если не будет выборов Президента и к присяге не будет приведен новый глава государства, нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет продолжать исполнять свои обязанности.

Комментируя вопрос относительно определения новой даты президентских выборов, депутат сказал, что сегодня никто четко не понимает, что такое «пятилетние полномочия Президента».

«Одни сейчас говорят, что это календарные пять лет, другие говорят, что это конец пятилетних полномочий», - сказал он.

При этом, по словам С.МИЩЕНКО, если допустить, что это календарные пять лет, то президентские выборы можно провести 27 декабря 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 13 мая обнародовал решение, которым признано неконституционным постановление ВР о назначении президентских выборов на 25 октября 2009 года.