Литвин обеспечил себя пожизненно (закрытое распоряжение)

В редакции газеты «Дело» оказалось закрытое распоряжение спикера Владимира Литвина, которым он пожизненно обеспечил себя служебным автомобилем и помещением в парламенте.

Соответствующее распоряжение №296 было подписано Владимиром Литвином еще 7 июня 2006 года — за месяц до его ухода с поста главы парламента. На протяжении трех лет в Верховной Раде официально умалчивали о документе.

И лишь сейчас парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и материально-техническому обеспечению деятельности Верховной Рады, возглавляемый Александром Ефремовым, предоставил «Делу» текст этого распоряжения.

Согласно подписанному Литвином документу, на «особую заботу» государства могут рассчитывать и Арсений Яценюк с Александром Морозом, которые также занимали пост спикера. Все председатели Верховной Рады по окончании своих полномочий обеспечиваются кабинетом в административных зданиях парламента, а также служебным автомобилем «для постоянной работы».

Одновременно за каждым экс -спикером законодательного органа закрепляются советник и помощник.

По данным комитета по вопросам регламента и депутатской этики, после того как в конце прошлого года Литвин вновь был избран спикером, за ним государство закрепило сразу два служебных автомобиля. Правда, чиновники не стали называть марку авто и их стоимость. В парламенте лишь указали, что в 2008 году Верховная Рада вообще не приобретала автомобилей.

Согласно требованиям безопасности первых лиц государства, автомобиль спикера постоянно сопровождают две машины службы государственной охраны. Кроме того, чиновник такого уровня пожизненно обеспечивается государственной дачей и имеет право на бесплатный отдых в парламентских санаториях, расположенных в Крыму.

Кстати, согласно декларации о доходах Владимира Литвина за 2008 год — достаточно не бедный человек. У Литвина есть личный легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, у семьи — легковой автомобиль Chrysler Pt. Cruiser. Он также владеет земельным участком (4698 квадратных метров), квартирой (259,8 квадрата) и гаражом (18 квадратных метров). У членов семьи есть земельный пай (9,56 гектара), жилой дом (эллинг) общей площадью 339,3 квадратного метра и садовый (дачный) дом площадью 277,2 квадрата. На счетах Литвина в банках — 213 129 гривен, 53 305 евро и 73 559 долларов, а на счетах членов семьи — 321 800 гривен.