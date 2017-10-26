Геращенко рассказал о второй жертве взрыва и озвучил новые подробности покушения на Мосийчука

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что второй жертвой взрыва возле офиса телеканала Espreso.tv, в результате которого был ранен народный депутат Игорь Мосийчук и погиб его охранник, является бывший полицейский, проходивший мимо. Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня ночью от полученных ранений скончался 36-летний Михаил Мормель. Это вторая жертва ужасного террористического акта. Михаил с 2015 года работал в МВД в юридическом департаменте, был подполковником полиции, уволился, занимался частной практикой. Фактически он был просто случайным прохожим, который шел к себе домой, не подозревая, что через мгновение произойдет теракт, который унес две молодые жизни», - сказал Геращенко.

По его словам, полиция собирает все данные о террористическом акте, отобраны десятки записей с камер видеонаблюдения. Собраны все остатки взрывного устройства.

«Мы понимаем, что теракт готовился очень тщательно. Отслеживали его (Мосийчука – УНИАН) передвижения через анонсирование на телеканалах и, зная, что телеканал Espreso.tv находится на тихой улочке, находящейся в спальном районе – решили провести террористический акт именно там», - добавил Геращенко.

По словам внештатного советника главы МВД, за 20 минут до окончания выступления Мосийчука на телеканале подъехало неизвестное лицо, которое оставило мотоцикл с установленным взрывным устройством.

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«С учетом того, что мощность (взрыва) была до 1 кг в тротиловом эквиваленте, и мотоцикл был зажат между автомобилем и стеной 5-этажного дома, получилась очень мощная взрывная волна», - сказал Геращенко.

Он отметил, что взрывное устройство могло быть приведено в действие дистанционно.

«Полиция собрала огромное количество информации об этом теракте. Я думаю, что мы раскроем не только этот теракт, но и другие теракты, поскольку не исключено, что та же группа, которая покушалась на Мосийчука, могла быть причастна и к другим терактам», - допустил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали 5 человек, включая Мосийчука, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.