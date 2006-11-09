Щербань носит на руке полмиллиона (фото)

Экс-губернатор Сумщины Владимир Щербань, который вернулся из США в субботу, стал самым главным фигурантом украинских новостей.

TabloID обратил внимание на его дорогие швейцарские часы марки "Breguet" с турбийоном. Корпус сделан из белого золота (также корпус производят из желтого золота 18 карат), циферблат посеребрен, а ремень произведен из крокодильей кожи. Также на этих часах ручное гравирование.

Стоимость таких часов - 103 119 долларов, что в гривнях составляет больше полмиллиона.

На вопрос журналистов, где же он брал деньги на то, чтобы прожить в США, Щербань сослался... на своих друзей. "У меня что, мало их ?", - спросил он. В то же время Щербань отметил, что в декларации за 2005 год у него отмечены 60 миллионов гривен.

Он также напомнил, что в 1994 году был бизнесменом. "У нас шла приватизация и законом разрешено было покупать и продавать ценные бумаги, в том числе госслужащим". Однако он не смог конкретнее объяснить, где же именно он брал деньги на свою жизнь в США.

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