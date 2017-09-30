Правительство ФРГ осудило незаконные приговоры Умерову и Семене

Правительство ФРГ осудило вынесение во временно оккупированном Крыму незаконных приговоров заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и журналисту Радио Свобода Николаю Семене.

Об этом заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на пресс-конференции в Берлине 29 сентября, сообщает Deutsche Welle.

"Эти приговоры наполняют нас чувством глубокой обеспокоенности, поскольку они в очередной раз подтверждают справедливость доклада верховного комиссара ООН по правам человека от 25 сентября о плачевной ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Россией Крыму", - заявила Деммер.

Она обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены российскими судебными инстанциями, которые не имели права принимать решения в Крыму.

"Федеральное правительство призывает освободить задержанных", - отметила Деммер.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно. Российские власти обвинили его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

27 сентября подконтрольный России так называемый «симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.