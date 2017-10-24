У Авакова назвали сумму убытков от погрома в Святошинском райсуде Киева

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что сумма убытков от погрома в Святошинском районном суде Киева составляет более 500 тысяч гривен. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Государственная судебная администрация обнародовала предварительные подсчеты ущерба, нанесенного погромщиками Святошинскому районному суду Киева. Предварительно сумма убытков в результате шабаша под патриотическими лозунгами – более 500 тысяч гривен», - сообщил Геращенко.

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По его мнению, «эта сумма средств налогоплательщиков, потраченная на обустройство суда, должна быть полностью возмещена теми, кто все это разрушал и уничтожал».

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции более 30 человек, шестерым активным участникам событий объявлено подозрение в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 1 ст. 194 УК) и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 343 УК). В результате пятерых из них задержали, следователи готовят ходатайства об избрании им меры пресечения.