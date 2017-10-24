У Авакова применение силы полицейскими в Святошинском суде назвали законным и оправданным

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что применение силы полицейскими в Святошинском районном суде Киева было законным, обоснованным и оправданным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром Национальная полиция была вынуждена применить силу, предусмотренную законом, для того чтобы освободить помещение Святошинского районного суда от погромщиков, самовольно захвативших его под прикрытием патриотических лозунгов. Применение силы в данном случае было законным, обоснованным и оправданным", - отметил депутат.

По его словам, перед тем, как применять силу, сотрудники полиции "предупредили захватчиков о том, что они должны покинуть незаконно захваченное помещение суда и только после их отказа полиция была вынуждена применять силу в отношении погромщиков".

"Применение силы было дозированным и не влекло за собой необоснованного насилия. При этом пострадало два сотрудника полиции", - добавил Геращенко.

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Он напомнил, что полицией было задержано 30 "погромщиков", которых доставили в райотдел полиции для установления личности и оформления процессуальных документов. "Каждому из задержанных предоставлен доступ к правовой помощи", - заверил депутат.

Далее, отметил он, следователям предстоит определить роль каждого в организации погрома в суде для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

"Если кто-то считает, что его права были нарушены, а действия полиция не обоснованы, то он должен сообщить об этом в органы прокуратуры. Если действия конкретного сотрудника полиции будут признаны незаконными, он будет привлечен к ответственности. Поскольку шлемы сотрудников полиции имели номера, то установить личности не будет проблемой", - отметил Геращенко.

Кроме того, он отметил, что в Святошинском суде начат подсчет нанесенного ущерба. "Уже сейчас понятно, этот ущерб будет исчисляться многими сотнями тысяч гривен, средств налогоплательщиков, потраченных на его оборудование. Эти средства должны быть взысканы с тех, кто все бил, крушил и уничтожал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.