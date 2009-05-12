Студенты жалуются, что Тимошенко держит их за дураков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО так и не отменила платные услуги для студентов, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

Как сообщили УНИАН в Национальном студенческом союзе Украины, об этом свидетельствует обнародованное вчера на сайте Кабинета министров Украины решение правительства от 7 мая в 2009 г. № 447 относительно отмены пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369, действие которых ранее приостановил своим указом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По словам председателя организации "Студенческая защита" Андрея ЧЕРНЫХА, последнее решение правительства свидетельствует о том, что "студентов страны держат за дураков".

"Только так можно объяснить разницу между растиражированным заявлением премьер-министра о том, что все платные услуги для студентов отменяются принятым постановлением на заседании правительства 7 мая. Исходя из принятого решения, студенты вынуждены будут платить за пропуски, “выражать безмерное желание” организовывать с преподавателями дополнительные индивидуальные занятия и консультации за дополнительную плату. Таким образом, правительство решило сделал очередную “петлю” на шее студентов”, – сказал А.ЧЕРНЫХ.

В частности, как сообщили в Национальном студенческом союзе, продолжают действовать введенные 14 апреля “антистуденческие” нормы, которые позволяют брать плату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин; проведение по желанию” учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа к Интернету и пользованию корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и т.п.

“Радость победы студентов мгновенно стала призраком, что, к сожалению, в очередной раз свидетельствует о цинизме реальной политики. Понятно, что на пути к отмене постановления стоят деньги, а собственно – их отсутствие в бюджете. Но это не повод делать неправдивые заявления, давать возможность зарабатывать на всех и вся или внедрять “легальную” коррупцию в вузах”, – заявил президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ.

Студенческие организации заявляют, что будут продолжать борьбу за полную отмену постановления Кабмина от 14 апреля 2009 года или внесение в нее изменений с целью исключения норм, которые сужают гарантированное гражданам Украины право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе.

"Если же диалог не снимет с повестки дня существующие проблемы, а отдельные чиновники будут демонстрировать неспособность выполнять публично данные обещания, игнорируя законные требования студентов, следующим этапом борьбы за студенческие права может стать начало сбора подписей за отставку Кабинета министров Украины или бессрочные студенческие протесты", - сообщили УНИАН в Национальном студенческом союзе.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на своем внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения относительно разрешения для учебных заведений брать деньги за дополнительные услуги: «Если он (студент) уже поступил, сдал экзамены, он учится – ну как можно, чтобы он на каждом шагу что-то платил? Это недопустимо», - заявила тогда Ю.ТИМОШЕНКО.