Кучма понял, что ему еще чего-то не хватает

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА пока не конкретизирует своего возможного участия в президентских выборах.

Об этом Л.КУЧМА сообщил в интервью журналу «Фокус».

«На протяжении последних лет президентства, начиная с прослушки из-под дивана, я находился под постоянным огнем. Сколько грязи на меня вылили, какая охота на ведьм началась после 2004 года! Вы представляете, какая каша заварится, если я решу пойти на президентские выборы, сколько помоев будет снова вылито? И, наверное, еще очень мало времени прошло, чтобы люди могли понять, где правда, а где ложь», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время, экс-президент отметил, что ему не хватает прежнего ритма жизни. «Знаете, я всю жизнь проработал бок о бок с военными. И когда эти люди уходили в отставку, то долго не выдерживали. Ведь они привыкли с утра до ночи напряженно работать, жить в жестком режиме. Вряд ли кто-нибудь из бывших руководителей государств скажет, что переход к жизни без прежних обязанностей дался ему легко. Эти люди, как правило, болезненно переживают свой новый статус. И дело здесь не в самолюбии, а в перепаде психологических нагрузок. Но я веду активную жизнь: продолжаю работать в своём фонде, что-то пишу, даю интервью – на отсутствие общественного интереса к своей персоне не жалуюсь. Но, конечно, мне не хватает прежнего ритма жизни», - пояснил Л.КУЧМА.