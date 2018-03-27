События недели: версия читателей УНИАН - жуткое ДТП в Харькове, МихоМайдан и скандальная медреформа

Неделя была довольно бодрой и насыщенной информационными поводами. Одним из основных событий недели стала организованная недовольными или обиженными властью политиками акция протеста, начавшаяся 17 октября и продолжающая до сих пор.

Протест, прозванный в народе в шутку новой Октябрьской революцией, а также МихоМайданом, был организована с требованиями изменения избирательного законодательства, снятия депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

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Надо сказать, власти, заранее проинформированные о возможных масштабах акции, подготовились довольно основательно и, перекрыв центральные улицы в районе правительственного квартала, подтянули внушительные силы представителей Нацгвардии и МВД под стены Верховной Рады. Начало протеста не предвещало ничего экстраординарного и проходило довольно мирно и предсказуемо, пока не начались попытки протестующих установить под окнами Рады главный символ украинских революционеров – палатки.

Это действие, видимо, изрядно напугало нынешних обитателей властных кабинетов и привело к первым со времен побега Януковича достаточно серьезным столкновениям между протестующими и силовиками в центре Киева. Впрочем, силовики, действовавшие не особо настойчиво, помешать установлению палаток не смогли. То ли не было желания вступать в противостояние с митингующими, кое-кто из которых явно желал поучаствовать в стычках, то ли не было соответствующего приказа…

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Впоследствии журналисты сообщили, что между Порошенко и Аваковым, у которых довольно непростые отношения, из-за этого возник конфликт. Говорят, Порошенко был крайне раздражен тем фактом, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского и обвинил в этом Авакова. У главы МВД были свои аргументы, мол, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», он выбрал последнее.

Как бы там ни было, в итоге протестующие и стоящий за ними политикум, с одним из главных обиженных властью – Михаилом Саакашвили – во главе, добились своей первой крупной победы (внесения в Верховную Раду президентом законопроекта об ограничении депутатского иммунитета), и акция была объявлена бессрочной. Сам Саакашвили, воодушевленный первыми успехами, призвал участников акции не расходиться (ведь жить где уже есть) и требовать ни много, ни мало, а целой отставки Порошенко, если с остальные пожелания улицы не будут выполнены.

Установив палатки, протестующие принялись развлекаться, вылавливая пытавшихся попасть в Раду нардепов и подвергая их обструкции. Под раздачу попал нардеп Гончаренко, которого под возгласы «м*дак» забросали яйцами, и известный своей любовью к причинному месту Яценюка нардеп Барна, которого наградили парочкой тумаков и неприятными эпитетами. Гончаренко и Барна, как достойные представители тех, кто их выбрал, в долгу не остались и после, оказавшись в безопасности, обозвали обидчиков шакалами и придурками. Весьма напуганные этими событиями нардепы, не желающие получать тумаки и пинки от своих избирателей, стали ходить на работу в Раду через систему подземных переходов, связывающих парламент с соседними зданиями, в которых находятся различные парламентские комитеты.

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Как будет проходить акция протеста в дальнейшем и во что она может превратиться, пока непонятно. С одной стороны, какой-либо массовости пока не наблюдается, скорее, наоборот – в глаза бросается элемент искусственности происходящего. С другой стороны, уровень протестных настроений в обществе, по оценкам экспертов, уже достаточно высок, да и у организаторов протестов есть большой опыт в проведении и поддержании таких акций.

Многое зависит от действий Банковой – совершит ли она ошибки предыдущей власти или попытается «засушить» ситуацию. Судя по всему, на данный момент у властей еще слишком свежи воспоминания о том, как развивалась история с их предшественниками, и, не желая быть вынесенными из кабинетов, Порошенко и Ко, несмотря на то, что эта ситуация их серьезно раздражает, выбрали путь переговоров и частичных уступок.

Также на этой неделе внимание наших читателей было приковано к Харькову, где произошло резонансное ДТП с большим количеством жертв. Вечером 18 октября в центре города люксовый внедорожник Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя приемная дочь местного бизнесмена, на большой скорости, при попытке проскочить перекресток на красный сигнал светофора, задел другое авто и вылетел на тротуар, где в этот момент собрались люди. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще шесть получили различные травмы, впоследствии сообщалось, что количество жертв увеличилось до шести.

В силу большого количества жертв, наглого игнорирования ПДД и наличия большого количества жутких фото и видеоматериалов, мгновенно распространившихся по всем СМИ и сети, трагедия обрела широкий резонанс.

Особое возмущение у наших читателей вызвали подробности инцидента, озвученные по горячим следам. Как выяснилось, основная подозреваемая, 20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем Lexus, за последние пару лет уже 8 раз нарушала ПДД и ни разу не привлекалась к ответственности, кроме выписывания незначительных штрафов. Также в МВД заявили, что представительница «золотой молодежи» превысила скорость и ехала на красный, поскольку брала участие в нелегальных уличных гонках.

Несмотря на вполне обоснованные опасения общества, что виновница трагедии может избежать наказания, как это уже бывало, надеюсь, в этот раз, учитывая широкий резонанс, виновные будут определены и наказаны, хотя определенные сомнения все же есть.

Но даже если в этот раз свершится правосудие, это не устранит тех условий, которые привели к трагедии, далеко не первой, и, уверен, не последней. Ведь невозможно не заметить глобального тренда роста нарушений ПДД в Украине, где, в условиях некомпетентности и попустительства со стороны полиции, у лихачей уже давно сформировалось ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. Можно сколько угодно поднимать штрафы или грозить тюремными сроками, но если нет ощущения неотвратимости наказания (а взяться ему неоткуда), подобные трагедии будут повторяться. Лично я уже давно скучаю по тем старым матерым гаишникам, методы которых хоть и были часто далеко небезупречны, однако все же заставляли потенциального нарушителя трижды подумать, перед тем, как проскочить на красный или сесть за руль подвыпившим. Часто их действия, вплоть до наглого вымогательства, вызывали возмущение, но, по крайне мере, они удерживали ситуацию на дорогах от сползания в хаос. Сейчас на глазах у новой полиции можно хоть задом по встречке ехать – на тебя даже не обратят внимания.

Еще одной историей, которая заинтересовала наших читателей на этой неделе, стало принятие Радой закона, дающего старт многострадальной и довольно спорной медреформе, которая, путем изменения системы финансирования сферы охраны здоровья, кардинально изменит ее облик. Об этой реформе уже написано столько, что повторять нет смысла. Напомню только ключевые положения: по сути, бесплатной медицины в ее нынешнем виде больше не будет (хотя, будем откровенны, ее нет уже давно). Согласно реформе, медицинские услуги будут трех видов: бесплатные, частично оплачиваемые и платные.

Бесплатными будет только неотложка, паллиативная (облегчение жизни безнадежно больным) и первичная медицинская помощь. Бесплатным будет также сопровождение беременности и роды (без осложнений). За кесарево, анестезию, пребывание в палате и даже прибытие в роддом придется платить.

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Что будет оплачиваться совместно (государством и пациентом) пока точно не известно, поскольку сформированных списков, какие медуслуги вносятся в программу сооплаты, пока нет.

А вот что точно известно, так это то, что полностью платной будет узкоспециализированная медицина – травматология и хирургия. И вот здесь цены действительно пугают. Если раньше у простого украинца были хоть какие-то шансы не умереть и дождаться очереди на какую-нибудь операцию на сердце, лечение панкреатита или удаление камня из почек или желчного пузыря, то сейчас все это будет только за деньги. И суммы там достигают сотен тысяч гривен. Откуда их возьмет простой украинец – пока непонятно.

Желающим ознакомиться с реформой более подробно советую почитать публикацию «Минздрав предупреждает – вас ждет медицинская революция». С тех пор изменилось немного. Отметить стоит только то, что депутаты во время трехдневного рассмотрения законопроекта во втором чтении провалили значительное количество весомых поправок, которые подготовил профильный комитет, что может значительно выхолостить суть реформы и все оставить как есть – в полуразваленном виде, вот только болеть и лечиться станет еще дороже.

На этом фоне наши читатели пропустили историю о том, как глава Минфина летал на переговоры с МВФ и Всемирным банком в США. Дело в том, что получение очередного транша МВФ, на который очень рассчитывает наша власть, зависит от выполнения договоренностей по цене на газ для населения. Напомню, в рамках прежних решений правительства по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год – к 1 июля и к 1 октября. Однако в этот раз пересматривать цены чиновникам уже страшновато – как бы не вышло реального Майдана, но и отказываться от денег МВФ, которыми весьма удобно затыкать дыры, тоже не хочется. Вероятность провала переговоров и отказа от сотрудничества с МВФ довольно высока, поскольку их миллиарды, это, конечно, хорошо, да вот только драконить и так уже изрядно обозленный народ повышением цены на газ еще на 17% никто не хочет. Учитывая, что НБУ накопил достаточный запас золотовалютного «жирка», позволяющего худо-бедно проводить этот год и встретить начало следующего, на этот раз для простых украинцев все обойдется, с чем нас всех и поздравляю.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН