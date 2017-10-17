Саакашвили призвал протестующих не расходиться из-под Рады

Лишенный гражданства экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал митингующих под Верховной Радой не расходиться, пишет «УП».

"Хорошая идея – нам остаться здесь, пока они не выполнят наших требований", – сказал Саакашвили на площади Конституции.

При этом он также заявил, что власть согласилась в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих. При этом, Саакашвили в своей речи упомянул и президента.

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"Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт", – заявил Саакашвили, добавив, что "разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами".

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве участники митинга за отмену депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство устанавливают палатки на улице Грушевского. Это происходит напротив площади Конституции. Сейчас активисты устанавливают одну палатку, в то же время рядом лежит инвентарь для установления других палаток.