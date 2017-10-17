Саакашвили призвал участников акции возле ВР требовать отставки Порошенко

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал участников акции возле Верховной Рады, в случае невыполнения их требований, настаивать на отставке президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил со сцены во время митинга на площади Конституции возле Верховной Рады.

«Если сегодня Порошенко в последний раз не услышит нас и попытается выиграть время, как он делает все эти три года, тогда, мне кажется, нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади.

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Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда, присоединиться к нам и требовать только одного — уже чтобы Порошенко подумал, чтобы уйти со своего поста», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.