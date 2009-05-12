Луценко о подробностях инцидента в аэропорту Франкфурта

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что подает в отставку с целью предотвратить дестабилизацию в МВД.

Об этом идет речь в заявлении Ю.ЛУЦЕНКО, обнародованном на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел в заявлении на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА изложил подробности инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

“Обращаюсь к вам по поводу конфликта в аэропорту г. Франкфурт (Германия), через который я летел с рабочим визитом МВД Украины в Республику Корея. Наша делегация в составе министра, руководителя аппарата министра и начальника управления международных связей МВД отбыла из Бориспольского аэропорта г. Киева 4 мая 2009 года. Вместе с нами летел также мой сын, ЛУЦЕНКО Александр, перелет которого был оплачен мной лично, с целью медицинских консультаций в Корее”, - сообщает Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также сообщает, что когда он подошел к стойке регистрации пассажиров авиакомпании “Люфтганза”, его остановила работница этой компании и заявила, что не допустит на рейс из-за “подозрения в опьянении”.

“Я предложил пройти медобследование, или пригласить руководство компании. После длительного словесного конфликта, из-за срыва официального мероприятия МВД я стал требовать от работницы авиакомпании представиться для судебного иска. Я настаивал, что у меня есть на это право. В ответ я получил заявление, что “здесь у меня нет прав”. Спустя некоторое время была вызвана полиция, которая без каких-либо объяснений окружила каждого из членов делегации, а затем задержала моего сына. При этом один из полицейских сделал ему сзади захват недавно прооперированной шеи, а другой надел наручники. В этой ситуации я сообщил полицейскому о том, что сын прооперирован, а когда это не помогло, всячески пытался прекратить насилие. Спустя некоторое время и я был задержан”, - поясняет он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в полицейском участке в аэропорту он и “представитель МВД при посольстве Украины в Германии ДЯТЛОВ С.В. предлагали провести медицинское обследование на содержание алкоголя в крови всем членам делегации”. “Но это предложение ни к чему не привело. Позже прибыл адвокат, который добился медицинского обследования и первой медицинской помощи сыну. Спустя некоторое время прибыл консул Украины НОВОСЕЛОВ О.Б., а позже начальник полиции земли Гессен г-н. ХЕФНЕР, который спросил мое виденье выхода из конфликта. Я заявил, что вижу два варианта – либо я подаю иск в прокуратуру Франкфурта о немотивированном насилии со стороны полиции в отношении меня и сына, либо мы получаем извинения. Господин ХЕФНЕР сразу ответил, что “официально приносит извинение за действия подчиненных, и просит не держать зла на полицию и Германию в целом”. Я принял извинения. Нашей делегации была предоставлена также всевозможная помощь в размещении в гостинице и переоформлении билетов на следующий рейс без дополнительной оплаты”, - пишет министр.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщает, что на следующий день в “желтой прессе” Германии был напечатан ряд неправдивых публикаций, которые со специальными купюрами были перепечатаны украинскими СМИ. “Так, особенно показательной является купюра в украинских СМИ относительно принесенных извинениях руководителя земельной полиции. В дальнейшем скандал стал носить явно украинский характер. Позиция Секретариата Президента и заявления так называемого теневого министра от оппозиций господина ДЖИГИ (“ЛУЦЕНКО давно должен сидеть за решеткой”) доводят ситуацию до абсурда. В таких условиях выполнение заданий рабочего визита было очень тяжелым. Ввиду того, что эта грязная кампания против меня и моего сына продолжается, я понимаю всю сложность выполнения обязанностей главы МВД. Давнее желание Секретариата Президента и оппозиции дестабилизировать деятельность МВД - очевидно. Я слишком ценю усилия коллектива министерства, чтобы позволить свести их на нет в угоду политическим амбициям. Сохранение стабильности и эффективное противостояние преступности и коррупции для меня важнее всего. Учитывая это, прошу вас рассмотреть вопрос о моей отставке. Рассмотрение прошу провести без моего присутствия в ближайшие дни”, - говорится в заявлении Ю.ЛУЦЕНКО.