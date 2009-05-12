Черновецкий отдыхал в Харькове и Крыму

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ проводил свой отпуск в Крыму.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 96 от 12 мая) со ссылкой на советника мэра Марту ГРИМСКУЮ.

По словам М.ГРИМСКОЙ, некоторое время своего отпуска Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел дома, в Конча-Заспе. В третьей декаде апреля мэр Киева навестил своих родственников в Харькове, а оттуда направился в Крым, чтобы продолжить лечение воспаления легких.

Советник мэра сообщила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня, 12 мая, возвращается на работу, но никаких пресс-конференций с его участием пока не планируется.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с 19 февраля по 21 марта находился в ежегодном отпуске.

23 февраля в пресс-службе КГГА сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится на лечении в заграничной клинике, поскольку врачи установили ему предварительный диагноз – “воспаление легких”.

10 марта “в связи с производственной необходимостью” Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск.

26 марта мэр заявил СМИ, что собирается подлечиться, и для этого планирует снова посетить Израиль.

На следующий день первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ушел в отпуск с 27 марта до 6 апреля.

7 апреля в КГГА проинформировали, что мэр не смог 6 апреля выйти на работу из отпуска в связи с необходимостью продолжения курса лечения и реабилитации осложнений, возникших из-за перенесенной им “на ногах” болезни воспаления легких. По оценкам врачей, соответствующий реабилитационно-лечебный курс может длиться до трех недель, отметили в пресс-службе мэрии.

На время отсутствия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обязанности председателя КГГА выполнял А.ГОЛУБЧЕНКО.