Луценко вернулся из командировки и сделает заявление

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО вчера поздно вечером вернулся в Украину из Южной Кореи, где находился несколько дней с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, по прибытии в международный аэропорт "Борисполь", отвечая на вопросы журналистов, касавшиеся инцидента в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "Рабочий визит в Корею прошел успешно. Что касается конфликтной ситуации во Франкфурте, я завтра сделаю заявление в Министерстве внутренних дел в 9.30".

Как сообщалось, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным изданий, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

Между тем, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО