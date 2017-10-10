Украинские правоохранители получат турецкие средства связи – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители получат средства связи, которые производятся в Турции. Об этом он заявил во время выставки "Оружие и безопасность – 2017" во вторник в Киеве, сообщает пресс-служба МВД.

"Как итог длительной работы с турецкой компанией "Aselsan", мы подписали Соглашение о приобретении средств связи. Конкурс на поставку этих средств для Украины проходил между несколькими мировыми лидерами. Но именно "Aselsan" предложили лучшие качественные и количественные показатели. Других деталей этого контракта мы не будем разглашать, поскольку это государственная тайна", - сказал Аваков.

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Министр внутренних дел отметил, что оружие и амуниция играют важную роль в подготовке личного состава, но не менее значимым является также мотивация бойцов. "Особое внимание мы обращаем на мотивацию нашего личного состава. Конечно, они будут обеспечены всем необходимым ", - отметил он.

Аваков рассказал, что на выставке "Оружие и безопасность - 2017" представлены как новые образцы техники и амуниции для полиции, так и экземпляры предыдущих поколений, которые пройдут модернизацию. "Сегодня здесь представлены комплекты формы, которые будут базовыми для полиции и гвардии в 2018 году. А также мы ознакомились с новой моделью автомобиля "Варта" и обсудили модернизацию предыдущих поколений этих авто", - сказал он.

Министр отметил, что в бюджете на следующий год заложены расходы на приобретение вертолетов для Национальной гвардии.

Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность - 2017" уже четырнадцатый раз проводится в Киеве. Традиционно здесь представлены лучшие экземпляры украинского и иностранного оружия и специальной техники.

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В пресс-службе МВД Украины отметили, что особое внимание отечественных и международных экспертов привлекает вооружение и экипировка правоохранительных органов и средства обеспечения пограничного контроля, а само министерство является одним из организаторов мероприятия.

Правоохранительное ведомство представлено научно-производственным объединением "Форт", Государственным научно-исследовательским институтом МВД и полицией охраны. Кроме этого, свои стенды представили Национальная академия внутренних дел и Львовский национальный университет внутренних дел.

"В этом году был представлен обновленный бронеавтомобиль "Варта", который уже получил признание на выставке вооружения во Франции. Машина сконструирована и изготовлена на производственном предприятии "Украинская бронетехника". В базовой комплектации бронеавтомобиль имеет значительный арсенал функций: централизованная автоматическая система подкачки шин, фильтровентиляционная установка, система пожаротушения в моторном отделении и отделении десанта, вытяжку пороховых газов, камеры переднего и заднего вида. Все это в комплекте с мощным внедорожным шасси и бронированным корпусом делает СБА "Варта" очень привлекательным на рынке вооружения", - говорится в информации.

В Украине бронеавтомобили "Варта" используют нацгвардейцы и подразделения полиции особого назначения.