В МИД обеспокоены: Румыния облегчила получение своего гражданства

МИД Украины обеспокоено в связи с изменениями в законодательстве Румынии, которые облегчают процедуру получения румынского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Украинскую сторону беспокоит то, что румынская сторона недавно приняла новые изменения к законодательству в отрасли гражданства. Эти новые изменения делают процедуру получения румынского гражданства значительно проще и менее транспарентной”, – сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что Украина “донесла свою обеспокоенность по данному вопросу к сведению ЕС”.

По словам дипломата, эта обеспокоенность Украины усиливается также тем, что Румыния отказывается заключать с Украиной двустороннее соглашение о предотвращении случаев двойного гражданства.