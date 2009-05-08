Луценко ударил комиссара полиции между ног, толкнул на пол женщину?

Выясняются новые подробности инцидента при участии украинского министра внутренних дел Юрия Луценко в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Немецкая газета Bild в пятницу приводит новые детали драки в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как удалось выяснить журналистам издания, двое пострадавших стражей порядка – инспекторы пограничной полиции, двое других – сотрудники 19 участка полиции Франкфурта.

Женщина, патрульная отделения полиции в аэропорту, по информации Bild, толчком в спину была сбита с ног. Комиссар пограничной полиции получил «коварный удар между ног», как следствие – ушиб паха.

Немецкое издание пишет, что стражам порядка плевали в лицо, били по ногам, до крови расцарапали руки.

В отношении министра и его сына ведется следствие по факту причинения опасных телесных повреждений, оскорбления достоинства и сопротивления правоохранительным органам. Однако, как уже заявляли в президиуме полиции Франкфурта, уголовная ответственность нападавшим не угрожает.