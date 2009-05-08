Литвин просит прекратить "политические игрища" вокруг игорного бизнеса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает прекратить «политические игрища» вокруг игорного бизнеса.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, «нужно прекратить политические игрища вокруг этого вопроса, вокруг трагедии и принять закон».

В.ЛИТВИН отметил, что в парламенте уже две пленарных недели переносилось рассмотрение двух законопроектов, которые касались игорного бизнеса, и один из которых предусматривал вынесение игорных заведений за пределы населенных пунктов.

Он также высказал пожелание к правительству, «чтобы дисциплинировали фракции».

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня в парламенте есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы решения о работе игорного бизнеса не принимались. Он отметил, что законопроекты, которые касаются игорного бизнеса, нужно поставить на голосование в Верховной Раде, а затем «результаты голосования обнародовать, чтобы не было спекуляций вокруг этой проблемы».