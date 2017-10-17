"Выходите к людям!": группа нардепов сорвала заседание Согласительного совета (видео)

На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента возникла словесная перепалка по поводу вопросов, которые сегодня должны рассматриваться на заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд народных депутатов, среди которых, в частности, Виктор Чумак, Мустафа Найем, Юрий Левченко, Егор Соболев, Сергей Лещенко, пришли на заседание Согласительного совета с требованием включить в повестку дня и начать рассмотрение законопроектов, которые касаются снятия депутатской неприкосновенности и избирательного законодательства.

В то же время, после выступлений глав фракций было решено начать заседание ВР с рассмотрения медицинской реформы. После этого ряд народных депутатов начали выкрикивать "Выходите к людям". Вслед за этим председатель ВР Андрей Парубий закрыл заседание Согласительного совета из-за «невозможности его проводить».