Бютовец с коммунистом хотят создать Тендерную палату - 2?

Народные депутаты хотят создать специальную комиссию по госзакупкам с полномочиями и заданиями одиозной Тендерной палаты.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии».

По данным издания, авторы законопроекта, среди которых бютовец, экс-председатель Ревизионной комиссии Тендерной палаты Сергей ОСЫКА, и коммунист Александр ТКАЧЕНКО, в прошлом почетный президент Тендерной палаты, предлагают поручить комиссии утверждать методику расчета цен, по которым могут проводиться закупки за бюджетные средства, рассматривать жалобы и блокировать проведение закупки в случае процедурных нарушений, выявленных после соответствующих сигналов общественности и СМИ.

Как отметила председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ, комментируя соответствующую инициативу, это означает возвращение теневых тендерных схем.

«Участники рынка, которые успели ознакомиться с документом, были удивлены: после первого чтения он претерпел значительные изменения, которые снова реанимируют коррупционные схемы, существовавшие раньше в процедуре государственных закупок», - заявила она «Комментариям».

Эксперты считают, что комиссия не сможет эффективно обрабатывать все входящие запросы. Зато полномочия по блокированию проведения закупки станут хорошей возможностью, чтобы лоббировать интересы приближенных к членам коллегиального органа структур.

«Выходит, что комиссия сама будет осуществлять расчеты экономически обоснованных цен, сама следить за тем, чтобы закупки проводились в соответствии с этими расчетами, и сама же принимать решение, блокировать ту или иную закупку или нет. Для этого достаточно будет организовать соответствующий запрос», - пояснил «Комментариям» источник в Минэкономики.