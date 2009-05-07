Герман увидела, что МВД замахнулось на свободу слова

Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН считает требование МВД к журналистам и политикам “не распространять непроверенную информацию о “франкфуртском инциденте”, воздержаться от комментариев и оценок действий министра, не подкрепленных официальными материалами” попытками ограничить свободу слова.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении А.ГЕРМАН.

“Меня крайне встревожило требование Министерства внутренних дел к журналистам и политикам о том, чтобы не комментировать и не продолжать тему позорного скандала, совершенного министром внутренних дел Украины в Германии”, - отметила А.ГЕРМАН, заметив, что “такая постановка вопроса свидетельствует о попытках силового министерства ограничить свободу слова в Украине и свободу информирования общественности о течении событий в стране и за рубежом”.

”Мы должны решительно пресечь малейшие попытки влиять на журналистов и цензуровать политиков. Украина больше никогда не вернется к “темникам”, чьего бы авторства эти “темники” ни были”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины заявил, что Министерство внутренних дел призывает журналистов и политиков не распространять непроверенную информацию о “франкфуртском инциденте“ с участием главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и воздержаться от комментариев и оценок действий министра, не подкрепленных официальными материалами.