Зварич заявляет, что Янукович его подставил

Народный депутат, бывший министр юстиции Роман ЗВАРИЧ считает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ невыполнением выписанных в Универсале национального единства обязательств “подставил” не только его лично, но и “Нашу Украину” в целом.

Об этом Р.ЗВАРИЧ заявил в интервью УНИАН, в частности, отвечая на вопрос: "Возможно ли возвращение переговоров “Нашей Украины” с антикризисной коалицией?”.

"Когда премьер-министр... в сессионном зале говорил, что “Наша Украина” подставляет своих министров, которые, кстати, сложили депутатские полномочия, он что-то неадекватно понимает. Это мне – как бывшему министру юстиции в правительстве ЯНУКОВИЧА – следовало бы говорить о том, что премьер-министр меня подставил. Подставил не только меня, но и политическую силу, которую я представлял в правительстве. Подставил тем, что обещал делать одно, но потом отказался выполнять обещанное", - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Объясняя свое высказывание, он отметил, что "несколько месяцев назад мы проводили “круглый” стол по инициативе Президента и с участием всех политических сил, чтобы достичь определенного понимания относительно стратегических направлений развития нашего государства. На тот момент нам (а я был участником “круглого” стола и могу говорить о себе) казалось, что мы пришли к достаточному уровню понимания и даже подписали Универсал, в котором содержался отдельный пункт обязующего характера о создании Коалиции национального единства". "Почему этого не случилось?" - спросил Р.ЗВАРИЧ и сам ответил: "Наши собеседники не поняли обязующего характера договоренностей. Нельзя сначала говорить, что ты что-то выполнишь, что, в свою очередь, имеет правовые последствия (в данном случае – представление Президента о назначении В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра). А после того, как это событие состоялось, начинать процесс отхода от договоренностей".

В то же время Р.ЗВАРИЧ убежден в том, что каждое министерство в правительстве должно работать "ярко". "Давайте возьмем любое ведомство, - сказал он. - Есть больше двадцати министерств в правительстве, соответственно – свыше двадцати министров. Возьмите любого министра и скажите, кто из них сделал что-то такое, что может считаться ярким. Я, без лишней скромности, могу утверждать, что Министерство юстиции кое-что сделало. Это и разработка пакета антикоррупционных законов, внесенных позже Президентом в парламент, и открытие совместно с Еврокомиссией Центра адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. Мы первые затронули вопрос о защите прав детей. Особенно в учебных заведениях".

"Я считаю, что правительство должно демонстрировать какую-то яркость. Потому что именно в ней открывается принципиальность позиций. Часто отсутствие яркой позиции является свидетельством того, что человек беспринципен", - сказал он, отметив: "Так вот, отсутствие яркости в действиях этого правительства является свидетельством того, что само правительство является беспринципным. И потому Виктор Федорович и Партия регионов, когда подписали Универсал, не поняли, что это были принципиальные вещи, а не декларативные заявления".

Интервью со Зваричем читайте здесь