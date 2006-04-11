Леонид Черновецкий зарегистрирован киевским мэром...

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Киевским городским председателем.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании КГТИК.

Как отмечалось на заседании, для регистрации были поданы все необходимые документы: заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о регистрации и другие документы, дающие право для осуществления регистрации.

В частности, была предоставлена копия заявления в Верховную Раду от 11 апреля 2006 года о досрочном прекращении народным депутатом Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ его полномочий (УНИАН: Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прошел в ВР по списку «Нашей Украины», №29).

Кроме этого, Киевский теризбирком имеет копии заявлений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Святошинскую, Печерскую, Соломенскую, Днепровскую и Шевченковскую ТИК о его отказе регистрироваться депутатом в соответствующих районных советах.

Напомним, что полномочия Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получит на первом заседании сессии Киевского городского совета нового созыва.

4 апреля Киевская ТИК официально объявила победителем на выборах Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Согласно окончательным данным ТИК, на выборах мэра за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 341 тыс. 249 избирателей, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлян. Не поддержали ни одного кандидата 73 тыс. 937 избирателей, которые приняли участие в голосовании.