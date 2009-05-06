В ПР не хотят карать Луценко лишь на основании сплетен

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Святослав ПИСКУН считает, что генеральный прокурор Украины должен обратиться к немецким правоохранительным органам для получения официального разъяснения по поводу инцидента, который произошел с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в Германии.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении С.ПИСКУНА.

“Прежде всего, я на месте генерального прокурора Украины обратился бы в Генеральную прокуратуру Германии, чтобы они дали разъяснение по поводу инцидента, который произошел, и уже на этом официальном разъяснении тогда нужно построить систему или оправдания ЛУЦЕНКО, или внести соответствующее представление в Верховную Раду и в Кабинет министров о решении дальнейшей судьбы нынешнего главы МВД”, - считает С.ПИСКУН.

В то же время, депутат отметил, что “сплетнями пользоваться в данном случае нельзя”.

Говоря о предположении, что, возможно, немецкие правоохранительные органы из соображений корпоративной солидарности “прикрывали” украинский коллегу, С.ПИСКУН отметил: “Подобное предположение я категорически отвергаю. Я работал с генеральным прокурором Германии и по делу ДИДЕНКО, и по делу ЖЕРДИЦКОГО, и я знаю точно, как они работают. Если точно был инцидент, они “прикрывать” не будут”.

“Немецкая волна” со ссылкой на газету “Bild” опубликовала информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО в понедельник провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения со стражами порядка.

В то же время в МВД опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию по этому поводу в Посольстве ФРГ в Украине.