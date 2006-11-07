Интерпол призывает Россию выдать Украине Боделана, Бакая и т.д.

Генеральный секретарь Интерпола Рональд НОУБЛ призывает правоохранительные органы России придерживаться взятых на себя международных обязательств относительно выдачи преступников и лиц, объявленных в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.НОУБЛ сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, как руководство Интерпола оценивает действия России относительно невыдачи Украине бывших украинских высокопоставленных лиц Руслана БОДЕЛАНА, Игоря БАКАЯ и других, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

«Обращение Интерпола - оно общее для всех стран без исключения, будь то Россия, или какая-либо другая страна», - сказал Р.НОУБЛ, добавив, что «все должны придерживаться взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников».

«Все, что мы можем сделать, - это приложить дополнительные усилия для того, чтобы уговорить те или другие страны выдать преступников в соответствии со своими обязательствами», - отметил он.

Генсек Интерпола пояснил, что такая ситуация, как сложилась в сотрудничестве правоохранительных органов Украины и России, «не уникальный случай для Украины. Это случается и с другими странами». «Но я уверен, - продолжил Р.НОУБЛ, - что каждая страна должна для себя решить, при каких условиях будет осуществлена экстрадиция…».

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО добавил, что у него уже был разговор с Р.НОУБЛОМ относительно возможной встречи министров внутренних дел стран СНГ с представителями Интерпола с целью обсуждения этих проблем.