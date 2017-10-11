Порошенко: перед обсуждением референдума в Крыму он должен вернуться под суверенитет Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что перед обсуждением возможности проведения любого референдума в Крыму, полуостров должен вернуться под суверенитет Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность провести референдум в Крыму с тремя вопросами: хочет ли Крым остаться территорией Украины, или стать территорией России, либо стать независимой новой страной, Порошенко заявил: «Я готов на все, что будет соответствовать украинской Конституции. В нашей Конституции есть отдельные нормы о проведении референдума как местного, так и национального».

«Перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины, а дальше мы готовы проводить любые переговоры, любые демократические процессы с нормами украинской действующей Конституции. Если Крым будет находиться под незаконной аннексией РФ, а это происходит с весны 2014 года, что подтверждено всеми международными документами, то это будет невозможно, так как территория находится под оккупацией», - добавил президент.

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«Можете ли вы представить проведение референдума в оккупированных Судетах в 1939 году? Сейчас это тоже самое. Невозможно провести референдум под дулами российских танков - это не референдум, это не имеет никакого отношения к демократии», - подчеркнул глава государства.

Порошенко еще раз подчеркнул, что Крым должен быть возвращен Украине. «Мы не покупаем и не продаем Крым. Здесь речь не идет ни о деньгах, ни о нефти, газе или о чем-то другом, это вопрос мира и свободы в Европе, это безопасность в Европе и во всем мире, потому что после незаконной аннексии Крыма Россия полностью разрушила систему, которая создалась после окончания Второй мировой войны», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма. В посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться по поводу комментария к офису президента Чехии.