Президентом ПАСЕ избрали представителя Кипра Стеллу Кириакидис
За Кириакидис проголосовало большинство депутатов - 132. Ее конкурент, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис набрал 84 голоса.
Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали председателя делегации Кипра Стеллу Кириакидис. Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее объявление в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге сделал председательствующий на заседании сэр Роджер Гейл.
Согласно результатам голосования, за Кириакидис проголосовало большинство депутатов - 132. Ее конкурент, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис набрал 84 голоса.
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Оба были кандидатами от группы Европейской народной партии. После голосования Кириакидис заняла место президента ПАСЕ в президиуме.
Выборы президента ПАСЕ проходили в три тура.
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Как сообщал УНИАН, в марте тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.
Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.
28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.
2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.
28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении Аграмунта из своего состава. После этого обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, исполнял вице-президент, народный депутат Украины Георгий Логвинский.
6 октября стало известно, что Аграмунт написал заявление об отставке.
После этого обязанности президента ПАСЕ исполнял старейший вице-президент ассамблеи, сэр Роджер Гейл.