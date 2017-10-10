Президентом ПАСЕ избрали представителя Кипра Стеллу Кириакидис

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали председателя делегации Кипра Стеллу Кириакидис. Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее объявление в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге сделал председательствующий на заседании сэр Роджер Гейл.

Согласно результатам голосования, за Кириакидис проголосовало большинство депутатов - 132. Ее конкурент, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис набрал 84 голоса.

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Оба были кандидатами от группы Европейской народной партии. После голосования Кириакидис заняла место президента ПАСЕ в президиуме.

Выборы президента ПАСЕ проходили в три тура.

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Как сообщал УНИАН, в марте тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.

28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении Аграмунта из своего состава. После этого обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, исполнял вице-президент, народный депутат Украины Георгий Логвинский.

6 октября стало известно, что Аграмунт написал заявление об отставке.

После этого обязанности президента ПАСЕ исполнял старейший вице-президент ассамблеи, сэр Роджер Гейл.