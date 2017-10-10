Президент Чехии своими заявлениями про Крым отрабатывает деньги Кремля - Огрызко

Руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 годы) Владимир Огрызко считает, что президент Чехии Милош Земан, предлагая Украине договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым, отрабатывает деньги Кремля. Об этом Огрызко сказал в комментарии УНИАН.

«Это вообще нельзя комментировать, это просто политический бред. Понятно, что он сидит на деньгах Кремля и поэтому он просто должен их отрабатывать», - заявил он.

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Огрызко констатировал, что правительство Чехии, которое определяет основную линию страны во внешней политике, занимает последовательную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины.

«К реалиям его (Земана) заявления не имеют никакого отношения, тем более, что правительство Чехии, которое понимает, что такое международное право и что такое его нарушать, и занимает совершенно адекватную позицию, и дезавуировало неоднократно, я думаю, это будет и на этот раз, так называемые «заявления» президента Чехии», - сказал Огрызко.

Как известно, во время выступления в Страсбурге на Осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.