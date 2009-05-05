Ющенко возглавит торжественное шествие от Бессарабки до Майдана

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 9 мая выступит с обращением к украинскому народу по случаю Дня победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

Президент выступит с обращением после общенациональной минуты молчания, которая будет объявлена в 11.08.

Также 9 мая в знак глубокого уважения к великому подвигу героев-победителей и вечной памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президент примет участие в ряде общенациональных мероприятий, сообщила И.ВАННИКОВА.

В столице главные мероприятия начнутся с 9.00 на Крещатике, Майдане Незалежности и Европейской площади. В 9.30 Президент возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата в Киеве.

Планируется, что в 10.00 В.ЮЩЕНКО возглавит торжественное шествие, которое пройдет от Бессарабской площади до Майдана Незалежности. К участию в мероприятии приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, руководители местной власти, народные депутаты, председатели общественных организаций ветеранов войны.