Криль уверен, что в следующем созыве ВР будет фракция ЕЦ

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ убежден в победе своей партии на будущих парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я не сомневаюсь, что «Единый центр» на парламентских выборах, когда бы они ни состоялись, будет иметь свою фракцию», - сказал И.КРИЛЬ.

Лидер «Единого центра» добавил, что эта фракция может быть более мощной или менее мощной, и это будет зависеть от того, когда состоятся парламентские выборы.

Он напомнил, что партия была создана лишь немногим больше года назад, однако уже сегодня она демонстрирует хорошие результаты на выборах разных уровней.