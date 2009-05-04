ПАСЕ может лишить украинскую делегацию права голоса

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может лишить украинскую делегацию полномочий из-за проблем с представлением кандидатур на должности судей Европейского суда по правам человека.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат от Партии регионов Иван ПОПЕСКУ.

“Член Юридического комитета ПАСЕ Дик МАРТИ готовит проект резолюции о пересмотре права голоса украинской делегации, если не будет выполнено это требование”, - сказал он.

“Ко мне как к руководителю делегации подходили некоторые влиятельные депутаты из делегаций Азербайджана, Румынии, России, других стран, которые отказались подписаться под этим документом, но спрашивали, знаем ли мы о таком намерении”, - сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ.

Он напомнил, что от Украины существует два списка кандидатов на должность судьи (ПАСЕ выбирает одного судью из трех кандидатов – УНИАН). В первом перечне есть фамилии Сергея ГОЛОВАТОГО, Анны ЮДКОВСКОЙ и Василия МАРМАЗОВА, который потом отозвал свою кандидатуру. Во втором списке есть имена В.МАРМАЗОВА, А.ЮДКИВСКОЙ и нынешнего судьи от Украины ad hoc Станислава ШЕВЧУКА.

“Есть первый перечень, который неполный, потому что В.МАРМАЗОВ отозвал свою кандидатуру. Его признает Совет Европы, потому что кандидаты из этого перечня уже прошли собеседования. А официальная позиция Министерства юстиции и правительства заключается в том, что они подали новый перечень, который не признает Совет Европы”, - сказал И.ПОПЕСКУ.

Он также отметил, что на заседании Юридического комитета на прошлой неделе в Страсбурге прозвучало и другое предложение – обратиться к нынешнему судье от Украины ad hoc С.ШЕВЧУКУ, который временно работает судьей Европейского суда по правам человека с 2008 года после отъезда Владимира БУТКЕВИЧА, с предложением пройти собеседование.

“Решение на уровне комитета пока не принято. На следующем заседании 22 июня, если не будет положительных сдвигов в этом направлении, и не будет компромисса с украинской властью – министром иностранных дел и министром юстиции, то будет поставлен вопрос о лишении украинской делегации права голоса”, - сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ.